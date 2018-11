Pd provinciale: “A lavoro per la grande coalizione del centrosinistra”

Lavoro, sviluppo, sostenibilità ambientale, lotta alla povertà e valorizzazione dei piccoli centri. Questi i temi che il Pd Provinciale di Chieti sta affrontando in questi giorni con gli amministratori ed i dirigenti del centrosinistra, con le liste civiche e con il mondo dell’associazionismo al fine di costruire la grande coalizione del centrosinistra che dia voce, autorevolezza e sviluppo all’Abruzzo. Siamo aperti al dialogo, al confronto, alle idee. Di fronte al nulla di fatto del M5S che fa proclami ma zero fatti, di fronte alle divisioni del centrodestra per lotte di potere interne e spartizione di poltrone, il Partito Democratico, unito e coeso, sta lavorando per dare concretezza al futuro della Regione che dopo soli 5 mesi di governo è già stata abbandonata dai deputati locali. Al nostro fianco abbiamo una guida autorevole e preparata per guidare la Regione Abruzzo. Una guida verso quella rivoluzione concreta che contrasti le politiche distruttive e prive di futuro del governo gialloverde.