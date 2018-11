“I 100 Comuni della Piccola Grande Italia”:nel 1987 riconoscimento per San Salvo

Riconoscimento per San Salvo: nel 1987 è tra “I 100 Comuni della Piccola Grande Italia”

Nel 1987 nell’ambito delle celebrazioni per il 40° anniversario della fondazione della Repubblica, è stato organizzato l’evento “I 100 Comuni della piccola grande Italia”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato dalla Unioncamere, con importante mostra a Roma.



San Salvo è tra i 100 Comuni che “hanno contribuito in maniera determinante alla crescita ed al cambiamento del Paese”; nel caso specifico

con la sua rapida crescita e con la “trasformazione della struttura economica da prettamente agricola in industriale”. “In particolare la nascita della SIV nel 1962 si identifica con l’avvio del processo di sviluppo della zona. La sua costituzione infatti è strettamente associata alla fine dell’emarginazione; all’inserimento del processo di crescita di tutta la regione; alla generazione di un consistente flusso di redditi e al conseguente diffondersi di condizioni di vita sempre migliori”. Nelle pagine dedicate a San Salvo del Catalogo Generale un’interessante tabella con gli indicatori socio economici.