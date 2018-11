Viadotto Sente, lunedì il sit in organizzato da Iacapraro e Capparozza

Lunedi 12 novembre 2018, durante il vertice convocato dal Prefetto di Isernia, sul Viadotto Sente Longo, si terrà un sit-in davanti la sede della Prefettura di Isernia.Verrà declamata " La sceneggiata". Protagonisti Giorgio Iacapraro e Nicola Capparozza.

Abbiamo raccolto 638 firme di cittadini che reclamano l'urgente riapertura del Viadotto, ma le istituzioni non hanno dato risposta a tutt'oggi.Avevamo chiesto di partecipare al vertice, ma il Prefetto non ha dato risposta.Siamo profondamente delusi per questo assurdo comportamento delle Istituzioni.Non demordiamo. Porteremo avanti la battaglia intrapresa e ci aspettiamo che i cittadini attaccati a questa terra partecipino numerosi al sit-in.

Giorgio Iacapraro