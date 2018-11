Gioco d'azzardo, i comuni molisani e abruzzesi della diocesi di Trivento hanno giocato più di 15mila euro

"Gioco d'azzardo che fare?". E' questo il titolo dell'incontro in programma nell'ex convento dei Frati Cappuccini ad Agnone il 22 novembre alle 16.30. Un convegno voluto dalla Diocesi di Trivento e che vedrà come protagonista in una relazione Maurizio Fiasco, esperto della consulta nazionale antiusura e ricercatore e docente su sicurezza pubblica e gioco d'azzardo.

Nell'occasione la diocesi di Trivento ha reso noti i dati dei comuni di riferimento, abruzzesi e molisani, relativi al gioco d'azzardo nel 2016. Eccoli

Comune spesa procapite abitanti reddito procapite TOT giocato x 1.000 n. apparecchi San Giovanni Lipioni 34 176 € 12.544,00 6,13 1 Roccavivara 26 807 € 11.596,00 21,04 2 Rosello 102 233 € 14.534,00 23,78 2 Borrello 167 343 € 13.826,00 57,41 2 Poggio Sannita 111 669 € 10.452,00 74,34 2 Duronia 271 403 € 12.273,00 109,24 4 Celenza sul Trigno 132 900 € 13.784,00 119,24 3 Montefalcone nel Sannio 89 1533 € 11.616,00 136,92 4 San Biase 873 181 € 9.798,00 158,12 2 Torrebruna 204 820 € 13.204,00 167,68 4 Torella del Sannio 275 772 € 10.978,00 212,45 5 Pietrabbondante 295 738 € 12.328,00 218,00 3 Capracotta 254 894 € 15.413,00 227,51 2 Molise 2399 166 € 10.725,00 398,32 4 Fossalto 390 1312 € 11.171,00 512,78 11 Salcito 757 688 € 10.264,00 521,13 7 Bagnoli del Trigno 740 726 € 11.365,00 537,32 8 San Pietro Avellana 1098 493 € 12.430,00 541,66 11 Castiglione Messer Marino 313 1748 € 12.660,00 548,68 9 Pescolanciano 781 843 € 13.273,00 658,74 11 Civitanova del Sannio 740 925 € 10.597,00 684,94 14 Rionero Sannitico 649 1111 € 12.264,00 721,53 10 Carovilli 686 1352 € 14.374,00 928,06 10 Castropignano 1370 932 € 11.918,00 1.280,00 20 Frosolone 482 3172 € 11.761,00 1.530,00 33 Agnone 443 5105 € 15.839,00 2.260,00 38 Trivento 622 4691 € 11.951,00 2.920,00 33 TOTALE € 529,74 31.733 € 12.331,04 15.575,02 255

Elenco dei Comuni della Diocesi di Trivento privi di slot

Castelguidone, Belmonte del Sannio, Casalciprano, Castel del Giudice, Castelverrino, Chiauci, Montenero Valcocchiara, Pescopennataro, Pietracupa, Roio del Sangro, Sant’Angelo del Pesco, Schiavi di Abruzzo, Vastogirardi