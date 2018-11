Natale 2018, avviso per proposte di animazione e intrattenimento nel centro storico di Vasto

L’Amministrazione Comunale e il Settore Commercio ed attività produttive, attraverso un pubblico avviso, consultabile sul sito del Comune di Vasto, invita le Associazioni di Categoria, dei Commercianti, degli Operatori economici e di volontariato, a formulare proposte per integrare ed implementare le iniziative nel periodo di Natale in modo da dare maggiore vitalità sociale, economica e culturale alla Città. Le iniziative previste nel centro storico ( Piazza Rossetti - Piazza Diomede) dovranno prevedere a mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'allestimento di un mercatino di Natale mediante casette di legno, esclusivamente per la vendita di prodotti artigianali natalizi, eno-gastronomici manifestazioni "da piazza", allestimento di mostre legate al Natale e quant'altro possa attirare l'interesse dei cittadini vastesi e dei turisti. Gli interessati a questa offerta, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative vigenti, possono presentare entro il 19 Novembre, progetto nel quale indicare ed elencare quanto si intende realizzare nel periodo compreso dal 25 Novembre 2018 al 20 Gennaio 2019.

Le proposte pervenute saranno oggetto di verifica e valutazione da parte del Settore competente e dell'Assessorato di riferimento che si riservano di accettare la richiesta e quindi affidarne o meno l'organizzazione.

" E' nelle intenzioni dell'Amministrazione Comunale - ha dichiarato l'Assessore con delega al Commercio ed alle Attività Produttive, Luigi Marcello - proporre un programma di eventi che rappresentino una novità per la Città. Con queste iniziative intendiamo come settore Commercio dare ulteriore contributo alla programmazione di eventi proposta dall'Associazione "Libera Confraternita degli Artisti" ed approvata dalla Giunta Comunale con atto 298/2018. Un Natale particolare quindi ed innovativo per la nostra città' che vede l'impegno di tante realtà e che interesserà il Centro di Vasto per circa 2 mesi. Siamo certi - conclude l'assessore - che in molti risponderanno al nostro invito”.

Il dirigente del settore Commercio, Luca Mastrangelo sarà a disposizione per fornire tutte le indicazioni gli interessati a presentare delle proposte.