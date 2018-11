Concorso di Artigianato Creativo della Pro Loco San Salvo: tutte le info per partecipare

La Pro Loco San Salvo, per il quarto anno consecutivo, realizza l’evento “Concorso di Artigiano Creativo”.

Il concorso è stato pensato per dare visibilità agli artisti-artigiani, al loro saper fare ed alle loro opere di ingegno.

L’esaltazione dell’uso delle mani per la realizzazione delle opere, con ogni tecnica e forma, di prodotti unici, avvolti dalla magia dell’uso delle proprie mani.

Il saper fare, la voglia di coinvolgere i più piccini e di tramandare le tecniche di lavoro, da quest’anno i soci Pro Loco hanno fatto pensare di aprire in concorso anche ai giovani studenti, con una categoria del concorso a loro dedicate, tramite il coinvolgimento di tutte le Scuole cittadine.

Tema delle opere:

San Salvo, ieri oggi e domani.

I partecipanti con le loro opere possono esaltare la nostra Città, il nostro territorio, le tipicità, le tradizioni, il patrimonio culturale ed artistico e quello agricolo ed industriale.

Chi può partecipare?

La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età.

Possono partecipare anche associazioni di qualsiasi tipo.

Per meglio poter valorizzare l’arte e coinvolgere tutti gli artisti possibili, le opere saranno suddivise in tre categorie: 1) artisti- artigiani-creativi; 2) Associazioni;3) Scuole

Come iscriversi per partecipare?

Far pervenire alla Pro Loco di San Salvo la richiesta di partecipazione compilando l’apposito modulo disponibile presso la sede della Pro Loco San Salvo, presso le cartolerie Post.it, Cartoleria dello Stadio, Papiro, o inviando mail della richiesta di partecipazione a: prolocosansalvo@gmail.com

Termine ultimo per iscriversi: 30 novembre 2018

Consegna dell’opera, modi e tempi?

Si può consegnare l'opera dal 10 gennaio al 10 febbraio 2019 presso la sede della Pro Loco in Via Martiri d'Ungheria 4 San Salvo,

Le opere saranno esposte presso la Casa della cultura, “Porta della Terra”, sabato 23 e domenica 24 febbraio 2019. In questo periodo potranno essere, dal pubblico, ammirate e votate.

Le premiazioni avranno luogo nella sala stessa nel pomeriggio di domenica 24 febbraio.

Premiazioni e premi?

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato.

Verranno premiati da una giuria i primi 3 classificati delle 3 categorie:

1) Artisti, artigiani, creativi; 2) Associazioni; 3) Scuole

Per ogni categoria, ci saranno, inoltre anche: il premio speciale della giuria, il premio del più votato dal pubblico, ed il premio Social ( ovvero il più votato sui social di Facebook e Instagram).

Per qualsiasi chiarimento in merito al bando le coordinatrici del progetto Maria Sabatini e Ifigenia Venditti sono a vostra disposizione, in sede Pro Loco San Salvo, in via Martiri d’Ungheria 4, di lato al Municipio. Riferimento telefonico: 3898936536 Mail: prolocosansalvo@gmail.com

La creatività è l'intelligenza che si diverte!

Pro Loco San Salvo