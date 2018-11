Assopanificatori Abruzzo e Molise, "Includere il fornaio tra i lavori usuranti"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sabato 11 novembre, a Termoli (CB), si è riunito il Coordinamento interregionale di Fiesa Assopanificatori Abruzzo e Molise per discutere, approfondire e deliberare sulle strategie inerenti l'Azione "Sapori, Saperi, Proposte e Progetti" che dovrà caratterizzare le attività autunnali dell'Associazione. Ha partecipato anche il Consigliere Regionale Nicola Romagnuolo, primo firmatario della Proposta di Legge regionale "Disposizioni in materia di promozione e tutela dell'attività di panificazione in Molise" che ha confermato la sua disponibilità a collaborare con la nostra Associazione e a condividerne le proposte e i Progetti.

Nella riunione, presieduta dal Presidente Vinceslao Ruccolo, è stata ribadita la necessità che il Parlamento approvi con urgenza una Legge nazionale coordinata sulla "Produzione e vendita del pane" affinché tutto il settore della panificazione possa avere la certezza normativa sul Pane fresco, sulla Formazione obbligatoria per l'accesso alla professione di fornaio e alla Formazione periodica per l'aggiornamento professionale.

I presenti si sono espressi favorevolmente sia sulla predisposizione di un documento da inviare al Governo per segnalare la necessità di includere il lavoro del fornaio tra i lavori usuranti al fine di risponde ai criteri di equità e giustizia sociale, sia alla richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico di esonerare le imprese familiari, le micro e piccole imprese, con un numero di dipendenti inferiore a cinque, dall'obbligo dell'emissione di fatture elettroniche.

A conclusione dei lavori, il Coordinamento di Fiesa Assopanificatori Abruzzo e Molise ha dato mandato al Direttore Angelo Pellegrino di procedere alla progettazione esecutiva dei Progetti di "Sperimentazione biologica" e del "Pane della transumanza". A Claudio D'Angelo e a Felice Di Cocco è stato affidato l'incarico di verificare la possibilità di coinvolgere i colleghi panificatori pugliesi. Ha, inoltre, confermato il pieno appoggio al Presidente Ruccolo nel suo attuale impegno per coinvolgere i Panificatori campani. Inoltre, Camillo De Cristofaro e Mario Porrone hanno avuto l'incarico dei rapporti istituzionali con la Regione Molise. Il Dottor Attilio Di Sciascio e Osvaldo Legnini collaboreranno nelle attività tecnico-scientifiche; mentre il Dottor Antonio Pacella sosterrà la Fiesa nelle problematiche nutrizionali.