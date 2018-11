San Salvo, Creativita annuncia la stagione teatrale 2018/19

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Al via la campagna abbonamenti per la Stagione di Prosa targata creatiVita. Stefania Pascali e Luigi Cilli, rispettivamente presidente e vice dell’associazione teatrale, sono orgogliosi di presentare alla cittadinanza una serie di spettacoli messi in scena da compagnie provenienti da tutta Italia.

Un nuovo fermento culturale che risponde alla voglia di teatro manifestata dalla popolazione, sempre più attenta e protesa verso questa arte.

E’ possibile abbonarsi, entro il 25 novembre, a tutti e cinque gli spettacoli, scegliendo il giorno – venerdì, sabato o domenica – e il posto, che resterà lo stesso per tutti gli eventi.

La Stagione Teatrale a San Salvo è un nuovo importante tassello per la cultura. Si aggiunge a tutta l’offerta del Centro Culturale gestito da Akon Service per conto del Comune.

Lunedì 19 novembre alle ore 11 si terrà presso il Teatro la conferenza stampa - evento di presentazione. Interverranno la Sindaca di San Salvo Tiziana Magnacca e l’Ass. alla Cultura Maria Travaglini, Luigi Cilli e Stefania Pascali per creatiVita, Felicia Zulli per Akon Service e Mauro D’Adamo per la D’Adamo Infissi, main sponsor della stagione teatrale.

Per prenotazioni e scelta della poltroncina, occorre recarsi al teatro Centro Culturale “A. Moro”, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Info 327.3220055 oppure 389.5826842.