L'ex parlamentare Fabrizio Di Stefano candidato per le Civiche d'Abruzzo

"Oggi lancio ufficialmente quella candidatura sulla quale lavoro da un anno e mezzo. Ho portato avanti una serie di iniziative sul territorio con il contenitore 'La primavera delle idee' che ha dato vita ad un programma. Noi abbiamo costruito un progetto politico, che si traduce in programma di governo". Così l'ex parlamentare di centrodestra Fabrizio Di Stefano, in una conferenza stampa all'Aquila, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Regione Abruzzo per le Civiche d'Abruzzo, alle elezioni del 10 febbraio prossimo. Di Stefano, 53 anni di Casoli (Chieti), si è detto pronto a partecipare a delle primarie nel centrodestra che è fermo da tempo sulla scelta del candidato dopo che il tavolo nazionale della coalizione ha assegnato l'Abruzzo a Fratelli d'Italia che ha proposto una terna bocciata dagli alleati. "Se Fratelli d'Italia, che ha anche fatto un progetto di legge sulle primarie, dovesse scegliere tale metodo, io sono pronto a sottopormi alle primarie con qualunque avversario".