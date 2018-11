Al via i lavori della nuova rotatoria su corso Garibaldi, fino al 13 gennaio senso unico alternato

Sono iniziati i lavori di realizzazione della nuova rotatoria su corso Garibaldi-rotonda via Circonvallazione, progettata dal geometra Alberto D’Onofrio di San Salvo, per un importo complessivo di 150 mila euro. La rotatoria che rientra in un progetto più ampio, già intrapreso negli anni scorsi dall’amministrazione comunale, volto a eliminare e rendere più sicuri gli incroci pericolosi delle strade sansalvesi. L’intervento, per la sua realizzazione, prevede anche un esproprio di alcuni terreni nelle aree circostanti, ora occupati da vegetazione e alcuni ricadenti anche nel territorio comunale di Vasto. E' stato disposto per l'esecuzione dei lavori il senso unico alternato regolato da movieri e il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00.00 alle ore 24.00 in entrambi i sensi di marcia nelle strade interessate, fino al 13 gennaio 2019, termine dei lavori.

L’incrocio, che interessa via Puccini, via di Palmoli, via Circonvallazione e corso Garibaldi, già nel 2015, era stato inserito nella variazione del Piano regolatore per permettere la riqualificazione di un asse viario di particolare importanza per la città, sia per i significativi flussi di traffico che lo attraversano, sia per il ruolo strategico di un quartiere che negli ultimi anni ha subito una modesta urbanizzazione.