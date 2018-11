L'Arma Aeronautica di Vasto incontra Samantha Cristoforetti, eccellenza italiana

Domenica 11 novembre presso il Cinema Teatro Massimodi Pescara, l’Associazione Arma Aeronautica Sezione di Vastoha incontrato l’astronauta Samantha Cristoforetti, nell’ambito della partecipazione alla presentazione del libro “Diario di un’apprendista astronauta”, una cui copia la Cristoforetti ha dedicato all’AAA Vasto che a sua volta ha omaggiato l’astronauta con il crest a lei dedicato.

La partecipazione all’evento e l’incontro sono stati seguiti dall’AAA Sezione di Pescaraguidata dal Colonnello Domenico De Mico.

Samantha Cristoforetti, pilota militare, ingegnere aerospaziale e astronauta, ha descritto durante l’eventoil percorso di vita e professionaleche l’ha portata fin nello spazio, nellaStazione Spaziale Internazionale, un percorso nato da un sogno da bambina e segnato sempre da dedizione assoluta, elevatissimo impegno e intenso ed arduoaddestramento.

L’Associazione Arma Aeronautica di Vasto, a nome proprio e dell’intera collettività vastese, ha espresso a Samantha Cristoforetti le migliori congratulazioni e il più profondo e sincero orgoglio, sottolineando l’importanza di quest’incontro per la diffusione e l’avvicinamento alla comunità locale e in particolare alle giovani generazioni, di un prezioso esempio di impegno, dedizione e tenacia come quello di Samantha Cristoforetti, eccellenza italiana.