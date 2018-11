Bando sul Turismo, Pd San Salvo: "Un importante sostegno e incentivo alle imprese del settore"

A margine della riunione tenutasi lo scorso 8 novembre presso l’aula consiliare del Comune di San Salvo voluta dall’Amministrazione Comunale e dalla Confartigianato Chieti ed avente ad oggetto l’illustrazione del bando regionale sul turismo, ci preme innanzitutto sottolineare il buon operato della Giunta Regionale a guida Pd. Un bando sul Turismo importante quale frutto di un lavoro durato mesi volto a sostenere ed incentivare le imprese operanti nel settore turistico e che prevede tra l’altro anche finanziamenti a fondo perduto in regime de minimis. In totale saranno 11 i milioni di euro messi a disposizione attraverso il rifinanziamento della legge 77 del 2000. Come Pd locale, tralasciando la pura e mera demagogia messa in campo dall’amministrazione comunale di centrodestra a San Salvo, auspichiamo che anche le altre associazioni di categoria volte alla pratica delle attività di consulenza alle imprese nonché gli operatori turistici stessi, prendano in considerazione tale importante bando regionale volto al sostegno di tutte quelle imprese turistiche volenterose di sviluppare forme di turismo più tradizionali con altre più innovative. Per ciò che concerne la nostra città riteniamo che un’amministrazione comunale che sostiene a gran voce di credere nel turismo quale valore aggiunto per San Salvo, bene avrebbe fatto se avesse organizzato un incontro pubblico aperto e rivolto a tutti ed avente come referenti coloro del cui bando ne sono stati gli artefici e che meglio ne conoscono le finalità, gli obiettivi, le clausole. Un incontro rivolto a tutte le associazioni di categoria e a tutti gli operatori turistici. I motivi di una diversa scelta posta in essere dall’amministrazione comunale sono evidentemente da rinvenire altrove, ma questo poco ci interessa. Quel che il Pd auspica è che tale importante bando regionale sia oggetto di una seria quanto reale richiesta da parte dei nostri operatori turistico-ricettivi. Sostenere e incentivare tali strutture volte a loro seguito alla crescita e alla promozione della nostra città e dell’intera Regione Abruzzo è importante e significativo. Bene avrebbe fatto dunque l’amministrazione comunale di centrodestra a mettere da parte il proprio ego di supremazia e di contrasto alle buone pratiche e alle buone azioni della Giunta regionale a guida Pd e bene farebbe ora se si adoperasse per incentivare, con forme e metodologie ad essa ben note, tale importante bando regionale sul Turismo. Noi come Circolo Cittadino locale ringraziamo la Regione Abruzzo ed i suoi rappresentanti in carica per il lavoro fin qui svolto. Pensare, pianificare, programmare e realizzare quanto di più necessario per lo sviluppo della nostra città e della nostra regione è lavoro che va premiato e riconosciuto. Dal canto nostro a breve terremo un incontro aperto a tutti con Giorgio D’Ignazio, assessore Regionale al Turismo e Francesco Di Filippo, Direttore Regionale del Settore Turismo.

​