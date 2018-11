Domani operazione di brillamento dell'ordigno bellico rinvenuto a Vasto Marina

Domani 15 novembre avverranno le operazioni di rimozione, rimorchio e brillamento dell'ordigno bellico rinvenuto qualche giorno fa e posizionato circa a circa 15 mt dalla riva, nello specchio acqueo antistante il lido Baiocco Beach” , a Vasto Marina.

L’ufficio circondariale marittimo di Vasto Marina ha provveduto a segnalare la presenza dello stesso, delimitando l’area con apposita boa di colore bianco.

Nel frattempo è stata interdetta qualsiasi attività inerente ai pubblici usi del mare fino ad una distanza di 0,5 miglia dal punto di rinvenimento LAT. 42°05’48’’ N – LONG. 014°43’37’’ E (DATUM WGS-84).

Si ricorda, come sempre, che il numero blu “1530” per le emergenze in mare è sempre attivo su tutto il territorio nazionale, servizio gratuito a conferma dell’impegno del Corpo profuso per la salvaguardia della vita umana in mare.