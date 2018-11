Primo incontro sulle Zes: politici, amministratori e sindacati a confronto

Amministratori comunali e regionali, rappresentanti delle associazioni industriali e sindacali, nonché tanti cittadini interessati al dibattito, si sono incontrati con il Comitato tecnico della Regione Abruzzo stamani, 14 novembre, presso la Sala Consiliare “G. Vennitti” di Vasto.

L’occasione è stata quella di parlare e discutere della bozza di progetto della zona industriale abruzzese, tra Vasto e Ortona, delle Zes, cioè di quelle aree portuali del Mezzogiorno che beneficeranno di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative, e non solo .

Tra i vantaggi delle Zes, infatti, c'è la possibilità di riservare alle imprese non solo benefici, ma soprattutto servizi e procedure più snelle per accompagnare gli investimenti.

“Questa è una riunione di lavoro – ha affermato Giovanni Lolli, vicepresidente della Giunta regionale - e per prima cosa voglio chiarire cos’è e, soprattutto, cosa non è la Zes. Non si tratta di un bancomat per accedere a risorse, fondi o sgravi fiscali. Non ci sono vantaggi immediati ma la Zes identifica territori in cui i soggetti pubblici o privati possono creare percorsi agevolativi per le imprese che vogliono crescere e per quelle che vogliono nascere. Il vero problema delle imprese è che investire in Italia significa spessp andare incontro a un percorso a ostacoli che scoraggia. Se grazie ad esse riuscissimo a creare percorsi più rapidi, ma sempre con ragionevolezza laddove ci sono già servizi operativi come il Suap, i comuni avrebbero tanti vantaggi. Per essere chiari, non si tratta di distribuire opportunità a pioggia. La zes non può comprendere aree residenziali e dura 7 anni prorogabili. Noi daremo il progetto ai sindaci in tempo per farci pervenire eventuali integrazioni”.

Molti i sindaci presenti all’incontro, tra cui quelli di Vasto, San Salvo, Cupello, Fresagrandinaria, Monteodorisio, il vicesindaco di Lanciano, Giacinto Verna, nonché l’assessore regionale Silvio Paolucci, i consiglieri regionali Pietro Smargiassi e Mario Olivieri, il comandante della Capitaneria di Porto, Lorenzo Bruni, i consiglieri comunali di Vasto di maggioranza e minoranza, il presidente della Pilkington, Graziano Marcovecchio e i rappresentanti dei sindacati.

Molti gli interventi di chi si è auspicato che la Zes non resti solo un’idea progettuale embrionale, ma che diventi una vera e propria realtà esecutiva, e di chi ha sottolineato la necessità che si punti non solo alla necessità della snellezza burocratica, ma anche a quella di difendere le aree industriali già esistenti.