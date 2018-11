Crisi Pilkington, Del Piano "Il governo continua ad ignorarci"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

“Un grave atteggiamento di scorrettezza istituzionale” dichiara il Presidente del Consiglio Comunale di Vasto, Mauro Del Piano, al termine della riunione della delegazione istituzionale costituita con Deliberazione consiliare n. 71 del 20.06.2018. “Non un mero documento d’intenti - sottolinea il Presidente - “ma quello che l’intero Consiglio ha ritenuto fosse il giusto modo di interfacciarsi con il Governo”.

La delegazione in data 13 settembre aveva chiesto di essere ricevuta dal Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, l’On. Luigi Di Maio, e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’On. Giancarlo Giorgetti, “un incontro che non è finora stato convocato, segno di come la nuova compagine governativa intende rispettare i rappresentanti della realtà locale maggiormente gravata dalla crisi occupazionale dello stabilimento Pilkington di San Salvo”.

“Pur apprezzando l’importante investimento del gruppo N.S.G. ammontante a 30 milioni di euro su nuove tecnologie impiantistiche - grazie al quale è stata concesso l’ulteriore anno di C.I.G.S. in deroga, la stessa delegazione ritiene che questo istituto non sia affatto risolutivo nell’azzerare il numero degli esuberi. Così come va attentamente monitorato l’iter di applicazione di tale investimento - che, va ricordato, è partecipato dagli stessi lavoratori - rispetto alla auspicata saturazione degli impianti.”

“Ma l’incontro richiesto - chiarifica il presidente - mirava prevalentemente ad individuare ogni percorso ritenuto idoneo alla riduzione degli esuberi, anche incentivando il turn-over attraverso il riconoscimento del lavoro usurante: è questo il vero snodo del problema e, pertanto, l’atteggiamento di noncuranza del governo, e dei locali parlamentari di maggioranza, è una grave mancanza non verso la delegazione, né tantomeno per il Comune della Città del Vasto, ma soprattutto verso i lavoratori e le loro famiglie.”

Rammarico, infine, è stato espresso dalla delegazione rispetto alle recenti dichiarazioni del presidente Pilkington San Salvo, il dott. Graziano Marcovecchio: “Vasto è da sempre al centro della vertenza, attraverso un impegno profuso in ogni sede politica ed istituzionale, promuovendo interventi strutturali qualificanti, primo tra tutti, la realizzazione dell’ultimo miglio ferroviario presso l’area industriale di Punta Penna, di cui le aziende - e, tra esse, la Pilkington - beneficeranno in termini di riduzione dei costi di trasporto delle materie prime.”

“Nell’incontro - ha concluso il Presidente Del Piano - avremmo sollecitato il governo a velocizzare le procedure burocratiche alle quali si devono attenere questi irrinunciabili investimenti”.