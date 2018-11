"Marciapiedi inutilizzabili a causa di vegetazione proveniente proprio da chi dovrebbe garantire ordine, sicurezza e tutela dei diritti del cittadino". E' la segnalazione arrivata in redazione riguardo un tratto del marciapiede di via Nuova Circonvallazione diventato impraticabile e pericoloso a causa di una siepe non curata che fuoriesce dal cancello. La foto parla da sè.