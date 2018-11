Autovelox S.S. 16, Turdò dopo il sopralluogo: "Non è ancora attivo"

Oggetto: Accesso agli atti per postazione autovelox sulla strada Statale n.16 in agro del comune di Vasto. Incontro presso il Comando PM di Vasto.

Nella giornata di oggi giovedì mattina 15 novembre si è svolto incontro previsto con Comandante della locale Polizia Municipale , dott. Del Moro, al fine di acquisire la documentazione richiesta nell’accesso agli atti effettuata il 18 ottobre scorso. In questo incontro a cui ha partecipato anche assessore al ramo Luigi Marcello oltre ad acquisire le varie autorizazzioni( diamo atto della voluminosa ed ampia documentazione fornita) è stata anche occasione per parlare e verificare che sia la nostra associazione che le forze della Polizia Municipale devono avere un obiettivo unico, aumentare ed implementare la sicurezza stradale e la prevenzione in una ottica di legalità e correttezza nei confronti degli utenti.

“Noi crediamo e ci auguriamo che lo spirito che muove questa realizzazione di postazione autovelox da parte del Comune di Vasto non sia quella di fare cassa sulla pelle di noi automobilisti e forse il fatto di non diminuire il limite di velocità in quel tratto è un passo importante che va in questa direzione – è bene ricordare che nell’articolo 2 del CDS(Codice della Strada) quel tipo di strada viene definita < strada statale secondaria di tipo C carreggiata unica con almeno una corsia per ogni senso di marcia e prevede un limite ordinario di 90 km orari > e infatti gli automobilisti non vedranno sulla carreggiata i cartelli che indicano la limitazione o diminuizione del limite medesimo- ”.

Ad oggi possiamo confermare che la postazione non è attivo e probabilmente lo sarà nei prossimi mesi, e l’amministrazione ha preso impegno di darne ampia comunicazione a mezzo stampa.

In seguito abbiamo realizzato un sopralluogo che ha evidenziato delle criticità in ordine alla cartellonistica di allertamento della postazione ed altri aspetti, l’utilizzo sarà solo diurno o anche notturno, che meglio sapremo definire nei prossimi giorni e nelle azioni ricorrenti eventuali a conseguenza delle verbalizzazioni.

Sarà comunque nostra premura nei prossimi giorni studiare le convenzioni e le autorizzazioni al fine di dare contezza e certezza agli automobilisti sulla legalità della postazione, appena avremo fatto ciò notizieremo i tanti automobilisti del comprensorio a mezzo stampa.