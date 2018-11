Nuovi loculi al cimitero comunale di San Salvo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Iniziano i lavori al cimitero comunale di San Salvo per 140 nuovi loculi a seguito dell’aggiudicazione definitiva della realizzazione del secondo lotto alla ditta Geom. Vizioli Carlo. “Si può dire che si tratta dell’ennesima promessa mantenuta che ci eravamo dati – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – con la precisa volontà di rimettere a nuovo il cimitero comunale per renderlo più decoroso. Un intervento radicale che vedrà l’abbattimento dell’attuale blocco fatiscente quanto pericoloso”. Nuovi lavori come prosecuzione di una serie di interventi che hanno trasformato la struttura cimiteriale consentendo il minor disagio a quanti si recano a rendere visita ai loro cari. “L’intervento riguarderà l’abbattimento e la ricostruzione dei loculi del vecchio cimitero che si è reso necessario viste le precarie condizioni statiche del blocco esistente realizzato da diversi decenni e che presentava vistose crepe” tiene a precisare l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Travaglini. Il costo del progetto del secondo lotto, redatto dall’ing. Massimo Rossetti, è di 115mila euro.