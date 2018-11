Polizia Locale di San Salvo, risultati lusinghieri nell'attività quotidiana a servizio dei cittadini

“Mi sento di poter affermare che la Polizia Locale di San Salvo, pur con personale insufficiente rispetto ai servizi richiesti, è riuscita a ottenere lusinghieri risultati nella quotidiana attività svolta a servizio dei cittadini”. Ad affermarlo l’assessore alla Sicurezza, Fabio Raspa, che evidenzia, cifre alla mano, il lavoro svolto. Si tratta di dati parziali dell’anno ma già indicativi di quanto impegno sia stato messo a servizio di tutta la comunità. Dal 1 gennaio al 30 settembre gli agenti della Polizia Locale, coordinati da Vincenzo Marchioli, hanno effettuato questi servizi in materia di sicurezza e controllo della legalità:

1) Identificate 26 persone richiedenti asilo a vagare che sono accompagnate presso la Questura, delle quali 2 denunciate per accattonaggio. E’ stato adottato un provvedimento di espulsione;

2) Eseguiti 95 posti di blocco e controllati 707 automezzi con elevazione di sanzioni amministrative per mancata revisione e senza copertura assicurativa con relativo sequestro dei mezzi;

3) In materia urbanistica sono stati trasmessi alla Procura della repubblica 21 notizie di reato;

4) Controllo false residenze e prossima cancellazione per 130 persone;

5) Elevate 66 sanzioni amministrative per lotta all’abusivismo commerciale.

“Il Comune di San Salvo – prosegue l’assessore Raspa – ha inoltre rinnovato il sistema di videosorveglianza uniformando la raccolta dati in digitale, oltre ad aver aumentato il numero delle telecamere per il controllo del territorio, e da tempo ha dotato gli agenti di maggiori strumenti operativi per essere più efficaci nell’attività di controllo e prevenzione”. L’assessore evidenzia come l’Amministrazione comunale sia impegnata nel rimotivare gli agenti della Polizia Locale. “Li ringrazio ad uno ad uno – conclude Raspa – per l’impegno che profondono. Gli agenti devono sempre amare e rispettare la divisa che indossano. Un attaccamento che stanno recuperando, per questa ragione che sono a loro grato, per il bene di tutta la Città”.

