Iniziano i preparativi per la sesta edizione della mostra presepiale a San Salvo

L’invito per tutti gli appassionati del presepe a segnare sul calendario il giorno 6 dicembre 2018, ultima data utile per consegnare i manufatti presepiali che verranno esposti, a partire dall’8 dicembre, nei locali del Museo archeologico presso La Porta della Terra. Fervono quindi i preparativi per la sesta edizione della Mostra concorso “Arte presepiale” che ha lo scopo di promuovere il piccolo artigianato artistico delle miniature che rappresentano la Natività e organizzato dagli Amici del Presepe di San Salvo. “Invito tutti i concittadini – afferma il sindaco Tiziana Magnacca – ad aderire al concorso-mostra che verrà allestito dall’8 dicembre al 6 gennaio 2019, giorno della premiazione. Un’occasione per riscoprire i valori della cristianità in uno dei suoi simboli più antichi che ci ha insegnato a tramandare San Francesco d’Assisi”. Sono ammesse al concorso le miniature con superficie non superiore a un metro quadro e con qualsiasi forma, genere o materiale utilizzato. “Il concorso – spiega l’assessore alla Cultura Maria Travaglini – prevede che ogni visitatore possa esprimere una preferenza che contribuirà a far premiare il presepe scelto dalla giuria popolare. Sono inoltre previsti tre premi segnalati dalla giuria tecnica. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi all’Assessorato alla Cultura o ai seguenti recapiti telefonici: 347.0811951 o 347.1918013.