Evitare la statale: code chilometriche per lavori in corso

In queste ore si sono verificate code chilometriche sulla statale 16 per la presenza di diversi cantieri in poch metri di distanza.

I lavori interessano lo svincolo Sud per Vasto Marina procedendo in direzione nord e la coda arriva ben oltre le nuove rotonde realizzate fino ad arrivare alla salita che porta praticamente da Vasto Marina a Vasto.

E' consigliabile, almeno in queste ore, percorrere strade alternative per raggiungere o uscire da Vasto.