Lotta alla contraffazione, le scuole abruzzesi incontrano le PMI

Si è conclusa oggi 16 novembre 2018 la nona edizione del PMI DAY che, come da tradizione, si è inserita nell’ambito della Settimana della Cultura d’Impresa organizzata annualmente da Confindustria e della Settimana Europea delle PMI promossa dalla Commissione Europea.

Il Presidente del Comitato Regionale Piccola Industria di Confindustria Abruzzo, Giuseppe Argirò: “Notevole entusiasmo per la manifestazione che ha sempre l’obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura d’impresa e far conoscere la passione e le competenze che appartengono al mondo produttivo”.

L'evento è stato realizzato in Abruzzo nei territori provinciali di Chieti, Pescara e L’Aquila e ha focalizzato l'attenzione sull'importanza della Lotta alla Contraffazione.

L'intento è quello di spingere i giovani a riflettere su questo fenomeno che sottrae ricchezza al Paese, danneggia le produzioni, alimenta il lavoro sommerso e il circuito dell'illegalità, mettendo a rischio la salute dei cittadini.

A livello nazionale, anche quest'anno sono più di 1.100 le aziende coinvolte nel PMIDAY e circa 42mila i protagonisti delle visite e degli incontri dedicati a studenti e insegnanti delle scuole medie e superiori, ma aperti anche ad amministratori locali e giornalisti.