Partecipa anche tu al 40° Convegno Rinnovamento Nello Spirito, un grande appuntamento di fede

"Non avere paura di puntare più in alto…non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo"

Il 25 novembre presso il palacongressi di Montesilvano Dean Martin si terrà il 40° Convegno regionale dei gruppi delle comunità del Rinnovamento Nello Spirito. Interverranno il presidente nazionale del RNS Salvatore Martinez e il vescovo Tommaso Valentinetti.

Il convegno regionale è un evento annuale di evangelizzazione e comunione nella Parola e nella Preghiera con canti di lode, ringraziamento e adorazione ed è l'occasione giusta per innamorarsi di Dio in una dimensione di grande profondità umana e spirituale.

La partecipazione è libera, gratuita e per tutti, famiglie, giovani, adulti, laici e consacrati.

Il tema dell'incontro è "Credi nel Signore Gesù e Sarai salvato tu e la tua famiglia" (atti 16, 31)... "Non aver paura di puntare più in alto e di lasciarti amare e liberare da Dio".

Nel convegno è previsto anche un meeting per i bambini "Presto vieni anche tu arriva Gesù", un modo per farli giocare, stare insieme e conoscere e amare Gesù mentre i genitori sono al convegno.

Agli uomini del nostro tempo, precipitati nell'oscurità esistenziale dell'assenza di Dio e dell'individualismo assoluto, desideriamo far arrivare il messaggio cristiano di salvezza e di speranza, ossia la riscoperta della fede nel Signore Gesù, vivo, risorto e presente nella quotidianità. Non conosciamo altra via per risollevare i singoli, le famiglie, la società: "Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia"

(G. Micolucci - coord. Regionale)