Nuovi loculi al cimitero comunale, il Pd: “Erano solo interventi necessari e urgenti”

Apprendiamo con piacere ma con altrettanto stupore e perplessità la notizia degli imminenti lavori al cimitero di San Salvo. Bene i lavori quando gli stessi siano di utilità per i cittadini o di messa in sicurezza della città, ma se dopo sette anni di governo questo è quanto l’amministrazione di centrodestra è riuscita a fare, riteniamo tutto ciò alquanto assurdo. Sette anni di governo che ha visto per il Cimitero Comunale di San Salvo la realizzazione di un nuovo tappetino d’asfalto e lo stanziamento di soli 115mila euro per un’opera che ne richiederebbe invece milioni.

Leggendo inoltre con attenzione le parole dell'amministrazione comunale notiamo come la stessa parli di “ennesima promessa mantenuta”. Non comprendiamo quali altre promesse abbia mantenuto con il solo suo “buon operato” visto che quanto fatto a San Salvo è solo opera della Regione Abruzzo a guida Pd.

L'amministrazione comunale di centrodestra parla inoltre di “nuovi lavori come prosecuzione di una serie di interventi che hanno trasformato la struttura cimiteriale consentendo il minor disagio a quanti si recano a rendere visita ai loro cari”. Francamente oltre al nuovo tappetino d’asfalto realizzato tra l’altro solo grazie alle sollecitazioni e all’interpellanza dei consiglieri Dem Boschetti, Luciano e Mariotti, l’altra “serie di interventi” proprio non li vediamo.

Parla ancora di struttura cimiteriale trasformata. Ma l’amministrazione comunale di centrodestra quando pensa e scrive queste cose lo sa cosa sta dicendo, ha a mente com’era il cimitero sette anni fa e come è adesso o pensa e scrive solo per gettare fumo negli occhi dei cittadini!

Infine l’Assessore ai Lavori Pubblici Travagliniparla di “abbattimento e ricostruzione dei loculi del vecchio cimitero, necessario viste le precarie condizioni statiche”.

Ecco dunque il vero motivo di tali interventi: ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL BLOCCO FATISCENTE E PERICOLOSO! Non quindi “lavori per 140 nuovi loculi”, ma “lavori su140 loculi già esistenti”. Questo dunque è quanto verrà fatto al Cimitero Comunale. Abbattimento e ricostruzione.

La verità cara amministrazione è che la politica dei comunicati stampa a destra e a manca per enfatizzare e ingigantire tra l’altro solo interventi di ordinaria manutenzione doverosi e necessari come se fosse opere grandiose è terminata.