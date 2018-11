Gli studenti dell’Istituto “R. Mattioli” di San Salvo incontrano il mondo del lavoro

Erano presenti il sindaco Tiziana Magnacca e l’assessore alle Attività Produttive Tonino Marcello all’interessante appuntamento che si è svolto questa mattina nell’Istituto Mattioli di San Salvo riservato agli studenti per aiutarli apprendere le future modalità di approccio al mondo del lavoro. Il Comune di San Salvo ha patrocinato l’incontro allo scopo di meglio comprendere il percorso da seguire per prepararsi al lavoro al termine del percorso di studi. L’incontro ha consentito di conoscere la Gi Group, l’agenzia per i servizi e per il mercato del lavoro (temporaneo, interinale, tempo indeterminato, ricerca e selezione, offerte di lavoro).