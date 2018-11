Domani screening gratuito per controllo glicemia prevenzione diabete

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domenica 18 novembre il Lions Club San Salvo in collaborazione con la Croce Rossa organizza uno screening gratuito per il controllo della glicemia per la prevenzione del diabete.

La Giornata Mondiale del Diabete si tiene ogni anno il 14 novembre, data di nascita di Frederick Banting, co-scopritore con Charles Best, dell’insulina nel 1922.

In prossimità di questa importante giornata, i Lions Club ospitano screening del diabete nelle loro comunità, partecipano a eventi annuali per la consapevolezza del diabete e raccolgono fondi per la ricerca e il trattamento. E con il numero di persone che vivono con la malattia – che si stima raggiungerà i 592 milioni entro il 2035 – il lavoro dei Lions continuerà ad essere una parte vitale della prevenzione e della cura del diabete.

Domenica 18 novembre dalle ore 9:00 alle 12:00 il Lions Club e la Croce Rossa di San Salvo saranno presenti in piazza papa Giovanni XXIII intrattenendo i più piccoli con il truccabimbi e dispensando consigli con personale medico qualificato.