In Abruzzo le riprese di "The New Pope" di Paolo Sorrentino con Jude Law e Malkovich

L'Abruzzo torna protagonista sullo scherzo nella miniserie internazionale The New Pope, sequel di The Young Pope, diretta da Paolo Sorrentino.

Sulla pagina Facebook Visit Abruzzo si legge: "Dopo il castello di Roccascalegna (Chieti), che apre Il racconto dei racconti di Matteo Garrone, e tanti altri film girati in Abruzzo, ora è una super produzione televisiva a scegliere la nostra regione: a Caramanico l’equipe di Paolo Sorrentino per The New Pope, sequel di The Young Pope. Secondo alcune indiscrezioni alcune scene verranno girate all’eremo di Santo Spirito, nella zona di Roccamorice. Non potevano scegliere location migliore, siete d'accordo?".

Nel cast anche l'attore Jude Law e John Gavin Malkovich.