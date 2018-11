Bollo auto, nel 2019 potrebbe essere pagato "a consumo"

Novità per il bollo auto a partire dal 2019. Lo ha annunciato il ministro Costa a margine della firma dell'accordo per il miglioramento della qualità dell'aria. Il principio su cui dovrebbe basarsi la proposta sarà quello del “più consumi, più paghi”. Nel 2006, una norma ha introdotto una prima progressività della tassa automobilistica, calcolata oggi in base alla potenza del veicolo e, appunto, alla classe di emissioni, prevedendo a seconda della classe ambientale una diversa tariffa per i veicoli Euro 0 e via decrescente fino alla classe Euro 4 (Euro5 e Euro 6 non esistevano ancora). Nel 2019 il bollo potrebbe cambiare basarsi sulle emissioni effettivamente prodotte, diventando così una tassa “a consumo”. Il ministro Costa non è entrato nei dettagli della proposta, se si tradurrà in una tassa basata direttamente sulle emissioni di CO2 o se la tassazione sarà indiretta e basata sul consumo di carburante.