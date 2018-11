"Migliorare la nostra vita si può e si deve", l'invito di Massimiliano Sechi a Vasto

"Amo le persone che scelgono di prendersi la piena responsabilità della propria vita. Pochi giorni fa ci hanno detto che non saremmo arrivati a 200 persone, perché è troppo difficile far capire il valore di questi temi, ma a Vasto eravate 400. Alle scuse noi rispondiamo con i fatti. Questo è #NoExcuses".

Così Massimiliano Sechi, a commento dell'iniziativa disabato all’Auditorium San Paolodi Vasto dove c'è stato ilpienone all’unica tappa abruzzese del tour di Massimiliano Sechi #NoExcuses per un evento dalle finalità benefiche, organizzato dall’associazione “Un buco nel tetto” con il sostegno dellaBanca Mediolanumche difficilmente verrà dimenticato.

Massimiliano Sechi, 32 anni, sardo, è nato focomelico, con una forte disabilità agli arti. Fin dall’infanzia ha dovuto scontrarsi con il pietismo delle persone, con il bullismo, ma soprattutto con la paura di non essere all’altezza. Nella vita ha affrontato unlungo periodo di depressioneche lo ha portato a buttarsi nel mondo dei videogiochi, grazie ai quali è diventato popolare per i suoi record. Da lì Massimiliano si rende conto di avere una grande responsabilitànei confronti suoi e delle migliaia di persone che lo seguono. Decide quindi di reagire, di cambiare vita, dando unnuovo senso a tutte le sofferenze passate ed appassionandosi allo studio dell’eccellenza. In pochi anni viene contattato da alcune delle più importanti aziende italiane ed internazionali come coach e Consulente dei top Manager con un grande obiettivo: far capire cosa voglia dire “Niente Scuse” e guidarli a trasformare la propria vita, assumendosene la totale responsabilità per imparare ad essere felici.

Da qui la nascita delmotto #NoExcuses e del movimento che oggi raduna su Facebookpiù di 220 mila fan.

“Ogni giorno tutti noi ci troviamo di fronte delle sfide da affrontare, ma ogni sfida è un’occasione per migliorare noi stessi. Non siate mai vittime della vostra vita ma siatene sempre i protagonisti.Tutto ciò che ci accade, esperienze, difficoltà, cadute, momenti negativi, tutto questo ci costringe a guardarci dentro e trovare etirare fuori la parte più forte di noi. Migliorare la nostra vita si può e soprattutto si deve, per noi stessi e poter contribuire meglio alla vita degli altri. Ricordate sempre che siamo noi a scegliere quello che ci accade. Siamo noi a scegliere ciò che facciamo accadere alla nostra vita. Io amo coloro che scelgono di prendersi la piena responsabilità della propria vita. Dentro di noi c’è già tutto quello di cui abbiamo bisogno per essere liberi e felici. Concentratevi su quello, concentratevi su ciò che ti fa stare bene nel presente e costruite il vostro futuro, ma rimanete sempre voi stessi. Non costruite la vostra vita in base agli altri. Siate sempre voi stessi. La mia vera missione è: se non si lascia spazio alle scuse si possono ottenere cose straordinarie”.

Al termine dell’incontro l’assessore alle Politiche Sociali Lina Marchesani ha donato a Massimiliano Sechi a nome di tutta l’amministrazione comunale la statuetta del Monumento alla Bagnante con l’invito di tornare presto a Vasto.