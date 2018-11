Non basta rubare, se la prendono comoda, dormono e vivono in case al mare. È questa l’amara sorpresa che ha dovuto constatare un politico Cupellese proprietario di una casetta al mare in località San Tommaso a Vasto Marina. “Hanno dormito, nell’armadio c’è roba non mia, hanno spento sigarette a terra, hanno portato via un decoder e una bottiglia di grappa” dichiara la vittima del curioso furto bivacco. Sul posto è intervenuta la Polizia del commissariato di Vasto che non ha escluso una indagine con l’ausilio della scientifica proprio per verificare le modalità anomale di quello che non sembra essere un furto in appartamento.