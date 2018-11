Dopo 33 anni si riapre il sipario del teatro a San Salvo

"Con questa nuova stagione teatrale San Salvo può ricavarsi una nicchia nel panorama culturale riportando la gente al teatro con il suo valore altamente educativo. Anche nei piccoli comuni, a costi contenuti, si può fare crescere la buona abitudine di assistere a degli spettacoli dal vivo”. Lo ha detto il sindaco Tiziana Magnacca partecipando alla conferenza stampa dell'associazione CreatiVita. Dopo trentatré anni si riapre il sipario del Centro culturale Aldo Moro. Cinque gli spettacoli che verranno proposti e ripetuti per tre giorni consecutivi. E’ la stagione di prosa proposta dall’associazione CreatiVita, dell’attrice Stefania Pascali e del regista Luigi Cilli, che presenta una serie di spettacoli messi in scena da compagnie provenienti da tutta Italia. Una nuova proposta per rivitalizzare il Centro culturale gestito da 4 anni dalla Akon Service per conto del Comune di San Salvo. Si comincia venerdì 23, sabato 24 e domenica 26 con “Le voci” con la regia di Roberto Andolfi, a seguire “Robin Hood nei Boschi della Maiella” regia di Luigi Cilli dal 28 al 30 dicembre, “Gli ebrei sono matti” (regia di Dario Aggioli) dal 25 al 27 marzo, “Adesso” (regia di Luigi Cilli) dall’8 al 10 marzo 2019 e “Giù il cappello” (regia di Francesco Passafaro) dal 17 al 19 maggio 2019.