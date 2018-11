Piano delle alienazioni, all'asta un fabbricato su corso Garibaldi

Va all'asta un fabbricato su corso Garibaldi. Era stato annunciato nel consiglio comunale del marzo scorso con l'approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni che comprende una ventina di immobili per un totale di 800mila euro che il Comune si augura di recuperare dalla vendita di questi ultimi. Il valore del fabbricato su corso Garibaldi è di 110mila euro ed è composto da due unità immobiliari. Al piano terra si trova il negozio e in adiacenza l'abitazione che si articola su tre livelli. La vendita avverrà tramite asta pubblica con il sistema delle offerte segrete in aumento di 50 euro o multipli. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 17 dicembre alle ore 13.