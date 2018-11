Cover Natalizia Happy Christmas (war is over) realizzata dai musicisti del Pentagramma

Nel settimo anno di attività il Pentagramma realizza un video con la celebre Happy Christmas (war is Over) di Lennon Ono, dalla grande passione dei beatles trasmessa a molti, direi tutti i miei amici di vecchia data e anche nuovi e anche ai miei allievi, per mettere sul web una canzone estrapolata dall'album Natale per noi (brano inedito) del 2017 e realizzato con la collaborazione di molti musicisti, arrangiati dal Presidente dell Associazione Michelangelo Mucilli. A tutto lo staff di sansalvo.net un saluto, e a tutti i sansalvesi, ciao!

https://www.youtube.com/watch?v=jU2o5C8QAGY