Il Comune di San Salvo ricorda la giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Oggi 20 novembre ricorre la 29° Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, giornata in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sancendo il diritto dei minori ad essere tutelati e protetti e ad ottenere il pieno riconoscimento e rispetto della propria individualità.

"Il Comune di San Salvo, afferma l’assessore alle Politiche Sociali Oliviero Faienza, da anni è particolarmente sensibile al tema dell’infanzia tramite iniziative e servizi quali l’Asilo Nido, Micronido, progetto di ascolto nelle scuole (Think family), interventi di prevenzione al bullismo e al cyber bullismo e realizzazione di parchi giochi attrezzati”.

Il Sindaco Tiziana Magnacca ribadisce come è nostro dovere tutelare l’infanzia con ogni strumento a nostra disposizione, anche alla luce delle nuove insidie alle quali sono esposti i minori, affinchè possiamo lasciare alle nuove generazioni un mondo migliore.