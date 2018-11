Gianni Cordisco un uomo di politica e di chiesa

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Gianni Cordisco,e' un emblema a San Salvo,in quanto lo conoscono e lo apprezzano per tutto quello che fa.E' un uomo sposato ed ha una bellissima e stupenda bambina di nome Maristella.Si occupa di politica ed e'anche segretario provinciale del Pd sansalvese.Lui e'di Lentella un paesino dell' Abruzzl. Si da' dafare per la parrocchia ed e' sempre presente alle manifestazioni organizzate in parrocchia.Gli vogliono tutti bene perche' qualunque cosa fa la fa con impegno.Lavora affiancato presso l' ufficio di Boschetti e fa il commercialista.Ha anche uno studio a Lentella.E' sempre attento alle notizie e vicissidudini della politica locale.E' un personaggio altamente professionale a svolgere al meglio il suo lavoro.