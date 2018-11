Tombolata di beneficenza "Dove cresce una pianta non cresce la fame"

Domenica 25 Novembre, presso la Pizzeria Tutto Gusto, via dei Tigli 9, San Salvo, alle ore 17 ci sarà una Tombolata di Beneficenza organizzata dall'Associazione Onlus Vita e Solidarietà.

Nel Corso dell'Evento, il presidente dell’associazione, Ottavio Antenucci racconterà della sua recente visita in Congo.

Il ricavato della tombolata contribuirà a finanziare il Progetto "Dove cresce una pianta non cresce la fame" a Mbakana (Rep. Dem. del Congo).