"Sos Global Warming", convegno a Scerni e inaugurazione nuova sede Protezione civile

Verrà inaugurata domani venerdì 23 novembre alle ore 15 la nuova sede della protezione civile di Scerni, a cui parteciperà il sottosegretario della Regione Mario Mazzoccae inizierà il corso di formazione per i volontari del territorio. L'inaugurazione sarà preceduta dal convegno "Cambiamenti climatici, politiche di adattamento e buone pratiche di protezione civile", che si terrà nella mattinata alle ore 10 all'istituto agrario "C. Ridolfi". Dopo i saluti del sindaco, Alfonso Ottaviano, del dirigente scolastico, Gaetano Fuiano, e del presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo, interverranno diversi professionisti del settore ambientale.

- Piero Di Carlo, professore Università degli Studi G. D'Annunzio

- Andrea Minutolo, coordinatore Comitato scientifico nazionale Legambiente

- Francecso Chiavaroli, Direttore ARTA Abruzzo

- Iris Flacco, Dirigente Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali regione Abruzzo

- Giampiero Costantini, Comandante Carabinieri Forestali Abruzzo e Molise

- Silvio Liberatore, Funzionario Protezione Civile regione Abruzzo

- Mario Mazzocca, Sottosegretario alla Giunta regione Abruzzo

Alla luce degli ultimi eventi drammatici che hanno colpito l'Italia da Nord a Sud e della fragilità della nostra regione verde d'Europa, l'appuntamento vuole essere l'occasione di riflessione regionale per fare il punto sull'azione di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici messi in campo e di confronto delle buone pratiche di gestione dell'emergenza.