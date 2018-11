Laura Rongoni parla del suo libro "Una vita che cambia" agli studenti di Montenero

È stato rinviato al prossimo mese di dicembre l'appuntamento inizialmente previsto per venerdì 23 novembre, nell'ambito della rassegna Caffè d'Autore, con lo scrittore e giornalista termolese Giovanni De Fanis.

L'iniziativa, che sta riscuotendo un considerevole successo tra gli studenti monteneresi, ha visto lo scorso 26 ottobre la presenza presso la Sala Multimediale di Montenero di Bisaccia della scrittrice Laura Rongoni, che ha presentato il suo libro dal titolo "Una vita che cambia" agli studenti di due classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado di Montenero.

Il testo narra la storia di Emma, una donna che conduce una vita del tutto normale con un marito, la famiglia, gli amici e il suo lavoro. Ma dopo aver trovato una lettera sul tavolo della cucina, contenente una verità tenutale nascosta per lungo tempo, cade nello sconforto. Inizia qui il suo percorso di dubbi, tormenti e paure che attanagliano la sua esistenza e dove trova posto solo l'amica di sempre, Luisa. Il suo cammino di resilienza subisce uno scossone dopo un incontro casuale con Damiano, avvenuto in ascensore.

L'avvincente e nel contempo delicato racconto fatto in sala dalla Rongoni ha affascinato i ragazzi presenti; gli studenti hanno interloquito a lungo con la scrittrice e con la promotrice culturale del Comune, Antonietta Finocchio, per conoscere più da vicino le ragioni che hanno spinto l'autrice a scrivere il suo libro.

Un'esperienza sempre più esaltante, quella del Caffè d'autore, che vedrà il suo prossimo appuntamento nella giornata di venerdì 30 novembre con Francesco Giampietri, autore del libro "Cartoline dalla terra che forse esiste".