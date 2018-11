Vittime dei furti, Magnacca, “A San Salvo mai abbassare il livello di sicurezza”

“Sono molto vicina alla famiglia Granatello che ha subito la visita di ignoti che hanno derubato la loro attività durante l’orario di chiusura. Gli episodi di microcriminalità sono un evidente danno per l’immagine della Città”. Lo ha dichiarato il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca stigmatizzando l’episodio criminoso che ha interessato lo storico panificio di via Mazzini ed evidenziando la sua vicinanza a tutte le vittime dei cosiddetti reati predatori.

“Da sempre ho affermato che a San Salvo non bisogna mai far abbassare il livello di attenzione verso i temi della sicurezza – aggiunge il primo cittadino di San Salvo – nonostante i lodevoli sforzi compiuti, e in particolare in questo ultimo anno,dai Carabinieri”.

Il sindaco ricorda che di recente la stazione dei Carabinieri è stata rinforzata ma ribadisce la necessità di dotarla di nuovo personale: “Chiederò ai vertici provinciali dell’Arma, e al comandantedella Legione Abruzzo e Molise generale Cerrina, di far aumentare gli organici a disposizione del luogotenente Carnevale oltre a risollecitare l’opportunità di elevare la stazione di San Salvo a tenenza dei Carabinieri”.