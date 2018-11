Nel pomeriggio 16° incontro con la scuola di Economia di Comunione

Col patrocinio del Comune di Vasto e in collaborazione con l'Agenzia per la Promozione Culturale di Vasto, venerdì 23 Novembre 2018 ci sarà il 16° Modulo Scuola Popolare di Economia Civile e di Comunione: L'ALTRA PROSPETTIVA DELL'ECONOMIA Progetto Europeo SYCAMORE

L'incontro si terrà dalle ore 14.30 alle 17.30 presso l'Aula Magna I.T.S.E.T. Filippo Palizzi Via Dei Conti Ricci, 25 - Vasto (CH)

Tema dell'incontro sarà "Il benessere lavorativo nelle organizzazioni: l'arte della valorizzazione delle persone nelle organizzazioni civili", a relazionare la Dott.ssa Rossana Andreotti Professional Counselor specializzata sui temi del benessere personale e all'interno delle organizzazioni. Collaboratrice e docente Scuola di Economia Civile.

Il concetto di benessere e i bisogni fondamentali delle persone: sopravvivenza, appartenenza, crescita e autorealizzazione. Le organizzazioni come luogo di benessere o di malessere lavorativo: esempi reali dalle aziende. Spunti per il benessere organizzativo nelle organizzazioni civili. Raccolta feedback sui temi trattati e sulla loro applicabilità concreta nei contesti dei partecipanti.

Le organizzazioni sono fatte di persone indispensabili per il raggiungimento dei fini organizzativi. Trovare il bilanciamento tra un adeguato soddisfacimento dei bisogni fondamentali delle persone è il perseguimento dei fini dell’organizzazione è un’arte. Nella prospettiva dell’Economia Civile, il lavoro è considerato un’occasione di fioritura umana.

IL CORSO È COMPLETAMENTE GRATUITO

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI telefono: 339.5347744 - 349.5671233 e-mail: formamentiseu@virgilio.it Web: sycamoreerasmus.weebly.com FB: www.facebook.com/sycannoreerasmus/