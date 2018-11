'Black Friday' a Vasto, sconti nei negozi del centro e parcheggi gratuiti

'Black Friday'in evidenza anche a Vastograzie all'iniziativa del Consorzio Vasto in Centro e della Confesercenti, con il patrocinio del Comune di Vasto.

"Per le giornate di giornate di venerdì 23e sabato 24 novembreappuntamento finalizzato a promuovere e incentivare gli acquisti con sconti imperdibili - sottolinea in una nota Marco Corvino, presidente di Vasto in Centro -. L'obiettivo è offrire la possibilità a tutta la clientela degli oltre 70 negozi aderenti di programmare con largo anticipo i tradizionali acquisti per il Natale ed usufruire di un beneficio davvero straordinario che sarà certamente molto gradito. Le attività aderenti all’iniziativa esporranno unalocandina sulle loro vetrine.

Ci auguriamo che la cittadinanza vastesee tutte le persone ospiti nella nostra cittàin queste giornate approfittino di questa irripetibile occasione, resa ancora più fruibile grazie al parcheggio gratuito in tutte le strisce blu del centro storico per la giornata di venerdì. Si coglie l’occasione per ringraziare gli assessori Gabriele Barisanoe Luigi Marcelloper la loro consueta e fattiva collaborazione".