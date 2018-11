"Basta comunicati e appelli" Il Pd di San Salvo interviene sulla chiusura della struttura per richiedenti asilo e sulla sicurezza

Lo avevamo annunciato un mese fa e ieri è accaduto! Dopo l’ennesimo atto delinquenziale questa volta ai danni di un panificio in pieno centro storico a cui va tutta la nostra solidarietà e la nostra vicinanza, l'amministrazione comunale di centrodestra è tornata a farsi sentire inviando un comunicato stampa privo di contenuto, senza nessuna risposta concreta ai cittadini. Un comunicato stampa in cui si è appellata nuovamente ai vertici provinciali dell’Arma, al comandante della Legione Abruzzo e Molise il generale Cerrina. È tornata a sollecitare l’opportunità di elevare la stazione dei Carabinieri a Tenenza. Sì, ma nel frattempo San Salvo e i cittadini cosa devono fare? Restare a guardare quanto accade nel silenzio e nell’immobilismo dell’amministrazione mentre la città è preda di questi atti malavitosi? Ai cittadini tutto ciò poca importa. I cittadini sono spaventati. I cittadini hanno paura. I cittadini vogliono risposte. I cittadini vogliono fatti. Vogliono che sia messa la parola fine a tutto ciò. Vogliono che l’amministrazione si mobiliti perché un’amministrazione comunale ha il dovere istituzionale di fermare questo fenomeno ormai in continuo aumento. Furti, scippi, spari, spaccio. Ogni giorno ne accade una e l’amministrazione comunale di centrodestra resta a guardare in silenzio senza far nulla. La città, una città di poco più di 20mila abitanti, è sotto scacco di fronte a questi quotidiani episodi delinquenziali e di criminalità. La situazione è diventata davvero insostenibile nonché preoccupante. Che fine ha fatto la sicurezza a San Salvo? Dov’è la prevenzione? Dov’è l’amministrazione? Perché non viene ridato il giusto e meritano ruolo al Corpo di Polizia Municipale ormai mortificata dei propri ruoli!? Oltre ai danni ai cittadini vittime di questi atti delinquenziali, si sta creando anche un evidente danno per l’immagine della Città. Lo riconosce anche l’amministrazione. E quindi? Come ha intenzione di risolvere tutto ciò! Come risponde ai cittadini! Aspettando che si elevi la stazione dei Carabinieri a Tenenza? Assurdo! Questo è davvero troppo! L’amministrazione comunale è ora che si mobiliti. San Salvo e i cittadini non possono più attendere!

Infine, in merito alla chiusura della struttura per i richiedenti asilo politico, riteniamo doveroso intervenire perché ancora una volta l’amministrazione comunale di centrodestra fornisce ai cittadini informazioni errate. La struttura per i richiedenti asilo è chiusa da un mese e solo per motivi organizzativi dei gestori e che, dalle notizie a noi in possesso, presto verrà riaperta con aspetti metodologici-giuridici-organizzativi di cui non ne siamo a piena conoscenza, ma cosa certa è che sarà riaperta e che sarà sempre destinata per dare accoglienza agli immigrati regolari. Perché San Salvo da sempre è aperta alla solidarietà e all'accoglienza! Capiamo che questi valori non rientrano nella Politica della nostra amministrazione, ma nascondere questo loro diniego verso gli immigrati con parole non veritiere non lo possiamo proprio tollerare. Che l’amministrazione comunale di centrodestra sia contraria alla presenza degli immigrati nella nostra città è ormai assodato. È ora però che lo dica chiaramente! Affrontare la questione migranti, accettare la loro presenza in città è cosa che non ha mai fatto (basti ricordare i sit in di protesta). A San Salvo il centrodestra amministra come se loro non ci fossero. Sono esseri umani e come tali vanno trattati. Ma a San Salvo siamo di fronte ad un’amministrazione che esulta se chiude una struttura per gli immigrati! Assurdo! Accoglienza, Solidarietà e Integrazione Sociale sono valori che non gli appartengono!

