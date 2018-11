"La nota parte da uno e poi arriva a tutti" 

Un folto pubblico ha assistito ieri sera al concerto di Santa Cecilia concerti Santa Cecilia tenutosi presso la palestra di via Verdi a San Salvo. Ad esibirsi è stata l' orchestra giovanile "Claudio Monteverdi" di Ripa Teatina e diretta dal Maestro Fausto Esposito e i cantanti lirici il soprano Mariarita D’Orazio, il tenore Nunzio Fazzini e il baritono Alessandro Pento.

L'ironia e la simpatia di Enrico Beruschi che ha presentato e raccontato i vari passaggi di una delle più conosciute opere musicali al mondo, ha fatto entrare il pubblico all'interno della storia nella sua pienezza.

Tra il pubblico in palestra c'erano anche dei bambini che hanno attirato l'attenzione di Enrico Beruschi, il quale ha commentato "forse i bambini non ci dovrebbero essere ma è bello sentire quel loro chiacchiericcio e poi è positivo che i bambini assistino a un'opera musicale di questo livello".

Nei momenti di esibizione canoro-musicale dei cantanti e dell'orchestra, tutto taceva! Anche i piccoli! Cera solo spazio per la musica che parlava al cuore di di tutti i presenti senza distinzione di età, sesso cultura o estrazione sociale.

La buona musica ha la capacità di rendere ogni luogo bello: la palestra era diventata come un grande teatro che ospitava uno spettacolo d'eccezione.



Nell'osservare Beruschi durante l'esibizione musicale dellorchestra e dei cantanti lirici, si percepiva la sua passione per per quest'opera e si aveva la sensazione che l'avesse ascoltata già mille volte ma in quel momento era come se lo ascoltasse per la prima volta.



L'evento è stato ideato dal Maestro Fausto Esposito e poi adottato dall'amministrazione comunale di San Salvo.