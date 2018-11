L’assessore Tonino Marcello entra in Azione Politica, “È ora di coinvolgere i cittadini”

“Azione Politica è il movimento civico che in questo momento riesce a essere vicino alle persone, sui territori. I contenuti dei programmi, la squadra che si è formata intorno a Gianluca Zelli offre garanzie di serietà e concretezza che ho deciso di sposare, aderendo senza riserve”. Così Tonino Marcello, assessore comunale di San Salvo, ha annunciato stamani, nel corso di una conferenza stampa, il suo passaggio ad Azione Politica.

“È il momento che aspettavamo ovvero quello del coinvolgimento fattivo dei cittadini a cui chiediamo un contributo concreto al progetto di rilancio della nostra regione”, ha aggiunto Marcello.

All’incontro con la stampa era presente anche il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, che ha “benedetto” l’impegno di Marcello, sottolineando come sia necessario sostenerlo a rappresentanza del territorio che potrà beneficiarne, alla luce dell’impegno costante e ai risultati raggiunti dall’assessore della sua Giunta.

Soddisfazione per il nuovo ingresso, è stata espressa dal coordinatore regionale di AzP, Gianluca Zelli. Zelli ha raccontato ai tanti intervenuti il progetto del movimento civico, nato due anni fa, e si è soffermato sull’importanza di accogliere, nei propri ranghi, uomini del calibro di Marcello: “Lavorare insieme agli amministratori è fondamentale. Sono loro gli avamposti sui territori, il polso delle condizioni, la voce dei cittadini. Non è vero che la politica, con la “p” maiuscola, possono farla tutti: ci vuole impegno costante, ma soprattutto il coraggio delle scelte. Per questo oggi paghiamo lo scotto dell’antipolitica targata Cinque Stelle. Dire che le cose non vanno – ha aggiunto Zelli – è un mantra comune, ma poi ci vuole la capacità di decidere, programmare e incidere sull’amministrazione pubblica”.

Zelli si è espresso anche rispetto alle prossime elezioni regionali e sulle “prove di forza” a cui assistiamo dalla lettura dei giornali: “Vorrei che fossimo capaci di concentrarci su quanto c’è da fare per l’Abruzzo e sull’opportunità reale, che oggi abbiamo, del cambio di passo. Ho la sensazione che ai “grandi” stia sfuggendo il senso di queste elezioni ovvero quello di riportare al centro del Paese la nostra regione. Il rischio che stanno correndo è quello di distanziare i cittadini dalla vera battaglia che è quella di guadagnare per la nostra terra il ruolo che la sinistra, negli ultimi anni, le ha sottratto”.