Battaglia del Comitato ProTrignina a tutela degli automobilisti, "Occorrono soluzioni al problema cinghiali"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Continuano a giungere alla nostra associazione proteste, verbali e multe emesse dalla Polizia Provinciale su diverse strade che interessano la provincia teatina.

Anche in seguito ad informazioni acquisite pare che le rilevazioni sono state effettuate attraverso un apparecchio di rilevamento mobile il SCOUT SPEED posizionato sui mezzi della Polizia provinciale nelle tratte stradali riguardante la SS 650 Fondo Valle Trigno, la SS 652 Fondo Valle Sangro e la SS 649 Fondo Valle Alento, su questa ultima strada(La strada statale 649 di Fondo Valle Alento (SS 649), già strada provinciale 221 ex SS 649 di Fondo Valle Alento (SP 221)[3], è una strada statale italiana, il cui percorso si snoda in Abruzzo. Rappresenta il collegamento tra la zona costiera e, precisamente, di Francavilla al Mare e l'entroterra fino al comune di Bucchianico, risalendo la valle del fiume Alento.) proprio dalla giornata di ieri l’Anas ha posto il limite di 50 km orari, quindi mettendoci un ulteriore gravame e su quella strada ovviamente tutti apporranno mezzi di controllo autovelox o da remoto.

Le verbalizzazioni sopraggiunte comportano verbali da euro 549 con la decurtazione di 6 punti e la sospensione di tre mesi della patente di guida.

Continua la nostra battaglia a tutela della categoria , insistiamo nel dire che la provincia di Chieti non deve fare cassa sulla pelle di noi automobilisti anzi pensate a fare sicurezza stradale e prevenzione con la riparazione e le opere migliorative delle strade provinciali suddette, cerchiamo con un grande sforzo unitario ed istituzionale associazioni , provincia e regione di dare risposta e pianificare una soluzione al problema dei cinghiali vero e proprio pericolo quotidiano , è proprio di ieri l’ulteriore incidente stradale a San Salvo in via Grasceta con feriti da parte dei cinghiali ed a Vasto un aggressione su una persona che utilizzava la pista ciclabile.

Invitiamo i multati a recarsi presso la nostra associazione al fine di fare ricorso contro i verbali e la postazione che presenta diversi profili di illegalità fattuale e documentale.