"Le spose di BB", laboratorio teatrale per soli uomini sul tema della violenza di genere

Dal 19 al 25 novembre si è tenuto nella Città del Vasto il laboratorio contro le violenze di genere della compagnia teatrale Io Ci Provo - in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenzacontro le donne - che si chiuderà con le performance finali sabato 24 al Teatro Rossetti di Vasto e domenica 25 presso il Polo Museale Santo Spirito di Lanciano.

Le città di Vasto e Lanciano ospitano da lunedì 19 a domenica 25 novembre “Le Spose di BB”, un’indagine condotta attraverso un laboratorio teatrale rivolta alla sensibilizzazione, alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere, proposta dalla compagnia “Io Ci Provo - Centro Teatrale Aperto” diretto dalla regista Paola Leone. Il laboratorio è stato fortemente voluto e sostenuto dalle Amministrazioni comunale di Vasto e Lanciano e dai Centri Anti Violenza “DonnAttiva di Vasto e Dafne di Lanciano”.

Per 6 giorni un gruppo di soli uomini, partendo dalla fiaba di Charles Perrault Barbablù, hanno indagato con Paola questo tema senza pregiudizi e/o giudizi, attraverso la metodologia teatrale diretta e rivolta alla riflessione e all’azione in relazione a tematiche contemporanee. I racconti intimi di tante donne vittime di violenza vengono affidati ai protagonisti solo uomini, che prestano il corpo e la voce e ne raccontano la storia. I partecipanti al laboratorio sono quasi tutti della provincia di Chieti, uomini coraggiosi che hanno accettato la sfida di mettersi in gioco su un tema complesso e doloroso.

Il laboratorio si chiuderà stasera con due performance al Teatro Rossetti di Vasto (alle h 19 e alle h 19.45), e andrà in scena anche domani al Polo Museale Santo Spirito di Lanciano in due repliche (alle h 18 e alle h 19). Andranno in scena Amadou, Andrea, Enzo, Francesco, Francesco, Francis, Marco, Massimiliano, Pietro. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

