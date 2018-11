Natale a San Salvo, Marcello: "Avvicinare le famiglie a vivere il centro cittadino"

San Salvo si prepara al Natale. Pista di ghiaccio, concerti e mostre gratuiti in un calendario che a partire dall'8 dicembre animerà il centro cittadino.

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 dicembre appuntamento con "L'immacolata si accende e di sognatori risplende" in piazza Aldo Moro. Dall'8 dicembre fino al 6 gennaio 2019 verrà allestita in piazza papa Giovanni XXIII la pista di pattinaggio su ghiaccio, sarà possibile visitare la mostra “Il Natale della Transumanza nella letteratura italiana ed abruzzese con la libera decodificazione artistica di alunni, studiosi e ricamatrici a punto croce” al museo Giostra della memoria in corso Umberto I e aprirà la mostra concorso "Arti presepiali" al museo Civico Porta della Terra fino al 6 gennaio 2019, giorno della premiazione. Domenica 9 dicembre arrivano gli "Ambulanti in città" in via Istonia, via Duca degli Abruzzi e via Roma. Nel centro storico l'iniziativa "In fermento wine edition" il 14, 15, 21 e 22 dicembre. Sabato 15 dicembre ci sarà il concerto di Natale del coro del centro anziani "E. Sparvieri" nella chiesa di San Giuseppe. Domenica 16 la V rappresentazione del presepe vivente dei bambini "Gloria excelsis deo". Giovedì 20 dicembre la rievocazione storica dell'accensione del Fuoco di San Tommaso in piazza San Vitale. Venerdì 21 appuntamento con la solidarietà con il mercatino e gli elfi dell'associazione Tic Tac. Sabato 22 e domenica 23 dicembre una novità nel calendario natalizio sansalvese con la Festa del cioccolato nel centro storico. Domenica 23 "Note di Natale", concerto della Banda Città San Salvo. Infine sabato 5 gennaio 2019 Tombola vivente "Aspettando la Befana” in piazza San Vitale.

"L'obiettivo che ci proponiamo quest'anno è di far avvicinare i bambini e le famiglie al centro cittadino", afferma l'assessore alle attività produttive Tonino Marcello, "Dall'8 dicembre le vie del centro saranno anche illuminate dalle luci natalizie, abbiamo voluto ricreare quell'atmosfera tipica del Natale per far tornare le famiglie a vivere il centro piuttosto che preferire i centri commerciali", conclude Marcello.