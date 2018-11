Stagione di Prosa, Luigi Cilli risponde ad Angelucci, “Non spettacoli sporadici, ma un vero programma”

Caro Angelo,

grazie da parte mia e di Stefania per le felicitazioni.

Grazie anche per il tuo incoraggiamento riguardo alle nostre iniziative per il teatro con Creati-vita .

Come ben sai il rischio “imprenditoriale” nelle attività culturali è sempre alto, e soltanto la qualità dell’offerta ci rende sereni e orgogliosi di dare la possibilità agli abitanti in zona di partecipare e vivere il teatro come casa loro, come una cosa viva.

Sentirsi a casa propria in sala, riservarsi la propria poltrona, scommettendo e dando fiducia a noi che abbiamo scelto gli spettacoli per il Cartellone.

È questo il senso dell’abbonamento. Non è tanto per il risparmio di 15€, che è un nostro piccolo segno di gratitudine per aver deciso di far parte attivamente a questa rinascita.

Proprio a questo facciamo riferimento. Era da 33 anni che non c’era una stagione teatrale strutturata e organizzata

È vero che hai fatto tanto per la cultura qui a San Salvo. Ricordo quando partecipai come attore nella tua rassegna.

So che hai combattuto e vinto le tue battaglie atte a valorizzare l’intangibilità dell’arte. E per questo, da sansalvese, te ne sono grato.

Il nostro progetto differisce da quello a cui fai riferimento per il fatto che la Stagione di Prosa è pensata, offerta e promossa prima, non “a consuntivo”.

Il valore che abbiamo voluto aggiungere è proprio questo. Il programma. Non una serie di spettacoli sporadici, sconnessi tra loro. Ma la ferrea determinazione a dare un’identità, una forma, una sostanza, alla Stagione di Prosa.

Non si tratta di one-man-show comici, ma teatro nei vari generi.

Sarei davvero lieto di abbracciarti stasera a teatro per condividere le emozioni de “Le Voci”, ieri sera pietra miliare di questo nuovo fermento culturale a San Salvo.

Una pièce sognante, interpretata magistralmente dalla compagnia Illoco, con una scenografia che è un piccolo capolavoro.

Vedrai come i lavori di riqualificazione del teatro che abbiamo svolto noi, i cui costi li ha sostenuti Akon Service, lo hanno reso un gioiellino.

Con stima e gratitudine,

Luigi