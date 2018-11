A San Salvo una panchina rossa per non dimenticare la violenza contro le donne

Una panchina di legno colorata di rossa è stata installata sotto il porticato del Comune di San Salvo per celebrare la Giornata contro la violenza sulle donne. Resterà collocata in maniera permanente per tutto l’anno. E’ uno dei segni visibili che il sindaco Tiziana Magnacca ha voluto far predisporre, assieme all’Assessorato alle Pari Opportunità, perché i cittadini di San Salvo siano sensibilizzati su un tema di così viva attualità.

“Insieme bisogna lottare affinché si affermi una cultura di rispetto della parità di genere e di rispetto delle donne in particolare contro ogni forma di volenza fisica e verbale” ha dichiarato il sindaco ricordando che è attivo uno sportello di tutela e di difesa per le donne che hanno subito violenze. Nei prossimi giorni l’assessore alle Pari Opportunità Maria Travaglini presenterà un protocollo per accedere alla rete che si occupa di questo aspetto nella sede operativa attivata presso il Centro culturale Aldo Moro.

Solo lo scorso anno, secondo i dati raccolti dall’Istat – che per la prima volta ha svolto l’indagine sui servizi offerti dai Centri antiviolenza, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari opportunità le regioni e il Consiglio nazionale della ricerca (Cnr) – le donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza sono state 49.152, di queste 29.227 hanno iniziato un percorso di uscita dalla violenza. Il 26,9% delle donne che si rivolgono ai centri sono strani