Lunedì a teatro con “Campagnola bella”, storia di vita di una donna abruzzese

Per celebrare la Giornata contro la violenza sulle donne oltre all’installazione della panchina rossa è in programma lunedì 26 novembre alle ore 21.00 con ingresso libero presso la sala teatro del Centro culturale “Aldo Moro” lo spettacolo “Campagnola Bella” di e con Margherita D’Onofrio con l’allestimento dell’Associazione teatrale “Novità di Paese”. La vita quotidiana con i suoi sacrifici, i sogni di ragazza innamorata, la guerra, il matrimonio combinato, le chiacchiere della gente, il ricordo di quell’amore passato ma che mai è passato dal suo cuore, gli anni che avanzano lasciando il loro segno... ogni cosa Maria Cristina ha annotato nel suo diario e grazie alla lettura di questo, da parte della nipote, in un susseguirsi di momenti divertenti, romantici, drammatici e nostalgici rivive l’intera esistenza di questa donna dell’entroterra abruzzese, di questa “campagnola bella”. La storia raccontata è quella che potrebbe essere stata la vita di una qualsiasi donna vissuta nel secolo scorso, quella che per molti versi è stata la vita delle nostre nonne: donne con grandi valori, donne genuine, schiette, pronte a sacrificarsi, ma anche capaci di non darsi per vinte.

Ad accompagnarci in questo racconto le voci fuori campo di Chiara Zappacosta, Filiberto Cataldo, Mara D’Onofrio, Antonella Dell’Osa, Rino Zappacosta e Jessica Zappacosta.